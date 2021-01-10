Kitap tanıtımı | Kalbim

Kalp, ne kadar çok imgeye vesile olmuştur dilimizde. Kalpten sevmek, kalp sızısı, kalbine dokunmak, kalbi kırılmak… Duygularımızı anlatmak için çokça kullanırız ve vücudumuzdaki görevinden kaynaklı olsa gerek, çoğunlukla kırmızı renk ile özdeşleştiririz.

Ödüllü yazar ve illüstratör Corinna Luyken, genel kanıyı alt üst ederek sapsarı bir “kalp” hikayesi ortaya çıkarmış. Duygularımızı, hiçbir engel tanımadan içimizi ısıtan günışığı gibi, usul usul anlatan bu kitap insanın kendi içine dönmesini sağlıyor. “Aradığın ne varsa kalbinde” dercesine…

Kitabı açar açmaz sizi kocaman ve gün ışığıyla dolu bir pencere karşılıyor, önünde duran küçük bir çocukla. “Kaç yaşında olursanız olun duygularınız bedeninizden fersah fersah büyüktür” diyen bir pencere. Sonuna dek açtığınız da olur kalbinizi içeri girecek tüm duygular için, sıkı sıkı kapattığınız da her şeyden korumak için. Bazen dünya ile aranıza aşılması güç bir duvar gibi koyuverirsiniz kalbinizi. Bazen de terk edilmiş minik bir kedi yavrusu için yıkarsınız tüm duvarları.

Kalbinizi, yani duygularınızı tanımak kendinizi tanımaktır. Kendini tanımak, duygularını bilmek başlı başına büyük bir güçtür. Yazar ve çizer Corinna Luyken bunu oldukça başarılı biçimde anlatıyor, rüya gibi olağanüstü bir atmosfer yaratan çizimleri ve şiir gibi diliyle.

“Ufak şeyler büyüyebilir ve kırıklar onarılabilir. Kapanmış bir kalp yeniden açılabilir.”

Buna kendiniz karar verirsiniz, kaç yaşında olursanız olun.

KÜNYE: Kalbim, Corinna Luyken, Eksik Parça Çocuk, 36 syf