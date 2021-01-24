Kitap tanıtımı | Dengler serisi: Alman Devleti'nin cinayetleri

Alman polisiye yazarı Wolfgang Schorlau’nun Dengler Serisi İletişim Yayınları tarafından ülkemizde yayımlandı ve yoğun ilgi gördü. Serinin yayımlanan Mavi Liste, Kavuran Soğuk, Münih Komplosu, Koruyan El ve son olarak Büyük Plan kitaplarında, ana karakter, resmi polislik görevinden istifa edip özel dedektiflik yapan Georg Dengler’dir.

Dengler, serinin ilk kitabında işini düzgün yapmaya çalışan ilkeli eski bir polis olarak karşımıza çıkar. İşini düzgün yapma isteğinden dolayı resmi görevde rahat edemediği anlar ve istifa eder. Hayal ettiği ve olması gerektiğini düşündüğü bir “Almanya tablosu” vardır. Yetenekli dedektifimize göre, Almanya evrensel hukuk kurallarını savunan, yaptığı her işte şeffaf olan, yolsuzluk gibi başlıklarda kamuyu savunan ve tabii militarist politikalardan arınmış bir devlet olmalıdır. Tıpkı ülkemizde birçok kişinin hayal ettiği gibi AB ve başat ülkesi Almanya’nın “gelişmişliğini” aramaktadır... Seri boyunca yazar bize, Dengler’in umduğu Almanya ve gerçekte olan arasında çok büyük bir fark olduğunu gösterir.

Kitaplar, “demokrasi ve hukuk ülkesi” olarak kendisini dünyaya lanse etmeye çalışan Almanya’nın yaldızlarını dökmek üzere yazılmış desek abartmış olmayız. Serinin tüm kitapları, Dengler ve çevresinde yaratılan kurgu karakterler üzerinden, Almanya’nın gerçek olaylarını büyük bir titizlikle ele alır. Serinin ilk kitabı Mavi Liste, duvarın yıkılışının ardından Demokratik Almanya Cumhuriyeti vatandaşlarına ait büyük kaynakların nasıl yağmalandığını ve duvarın altında acımasız Stasi aranırken Federal Almanya’nın “derin” yüzünün neler yaptığını gösterir bize. Alman devletinin bu “derin” yüzünü, Kavuran Soğuk kitabında Afganistan savaşına giden askerlerin hikayelerinde; Münih Komplosu’nda OktoberFest katliamının iç yüzünde ve Koruyan El kitabında ise neo-Nazilerin göçmenlere yönelik cinayetleri üzerinden gösterir.

Yazarın Türkçeye çevrilen son kitabı Büyük Plan ise Almanya efsanesine attığı en etkili tokat olmuş diyebiliriz. Romanda, Yunanistan'ın iflasının sebebini, Yunan tembelliğinin değil; AB’nin yani aslında Alman sermayesinin planlı bir komplosu olduğunu ustaca bir kurgu ile anlatır. Alman emekçisinin yaşadığı krizi, temel haklarının budanmasını “tembel Yunan” tezi ile ilişkilendiren sağ-popülist siyasetle hesaplaşırken, Alman sermayesinin Avrupa ve Yunanistan’a bakışının tarihsel olarak değişmediğine parmak basar. Nazi işgal kuvvetleri ile Troyka arasında kurduğu bağ, bu açıdan çok çarpıcı bir biçimde okurun önüne konuyor.

Bütün seri boyunca özel dedektif Dengler’in evrensel hukuk arayışı bitmez. Dengler, AB’nin tüm dünyaya pazarlamaya çalıştığı standartlarının peşinde koşan bir sosyal demokrat izlenimi verir okura. Her kitapta Alman sermayesinin hırsına şaşıran ve aslında ustalıkla çözdüğü cinayetlerin arkasında olan sınıfı göremeyen birisidir kahramanımız. Her yeni cinayette Alman devletine olan inancı daha fazla sarsılır, ama bir türlü politik bir aydınlanma yaşayamaz. Bu ikilemi yazar Schorlau’nun beş kitap boyunca ustalıkla göstermeye çalıştığı ve dedektifin kurduğu Almanya düşünü boşa çıkarmaya özel olarak çabaladığını söyleyebilirim. Dengler’in resmi otoriteye olan inancı serinin hangi kitabında gerçek anlamda sarsılacak sorusu ise biz okurların bu seriye dair en çok merak ettiği sorulardan biri.

Dengler serisini klasik polisiye romanlardan ayıran özelliklerinden biri ise “belgeciliği” olmuş. Yazar gerçek olaylardan bir kurgu yaratır ve kitabın işlediği konuyu bir gazeteci titizliği ile araştırır. Seri boyunca bazen bir davanın iddianamesini ya da ciddi bir gazeteci araştırmasını okuduğunuz hissine kapılabilirsiniz. Bu belgecilik sıkıcı gelir mi gibi bir soru işareti uyanabilir aklınızda. Ancak Schorlau bu dengeyi çok iyi tutturur. Hem gerçeği belgeleyip hem de harika bir kurgu ile güçlü romanlar çıkarıyor karşımıza.

Schorlau’nun yazdığı hakikatler sadece polisiye edebiyatı etkilemedi. Bazı davaların uzun yıllar sonra tekrar görülmesini sağladı. Yazar bunu, “Edebiyat bir şeyleri çözme, halletme biçimi olabiliyor,” diyerek tanımlıyor. Röportajında, toplumsal gerçekçi romanın dünyada gerilediğini fakat polisiye türünün toplumsal gerçekçi romanın ta kendisi olduğunu söylüyor. Bu yorum, biz okurlar açısından tartışılması gereken bir tespit. Sadece polisiye roman meraklılarının değil, bu türü “yüksek” edebiyattan saymayanların da mutlaka okuması gereken bir seri.