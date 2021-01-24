Kitap tanıtımı | Çözüm Bakanlığı

Hayatımız boyunca sorunlarla karşı karşıya kalırız. Sorunları tespit etmek zor olsa da çözüm üretmek çok daha karmaşık ve yorucu bir iştir. Kendimizle ilgili olmayan sorunlara ise genelde kulak kabartmaz, yanlarından geçip gideriz. Ne de olsa başkasının sorunlarıdır.

Çözüm Bakanlığı, uzun zaman önce kapanmış, gizlice faaliyet yürüten bir yapılanmadır. İnsanların sorunlarını tespit eder ve fark ettirmeden çözümler üretir. Bütün işi “iyi” ile ilgili fantastik bir bakanlıktır Çözüm Bakanlığı.

Okulda zorbalığa uğrayan ve ne yapacağını bilemeyen Ruben’in, varlığını yaşlı komşusundan öğrendiği bu gizemli organizasyona başvurmayı istemesiyle başlar hikâyemiz. Önce internete girer Ruben, sorgular, araştırmalar yapar. Arkasından kitaplara yönelir ama çabası boşunadır, bakanlıkla ilgili hiçbir bilgi elde edemez. Sonunda mektup göndermeye karar verir. Zarfın üzerine yalnızca “Çözüm Bakanlığı” yazar. Mektubun ulaşa(maya)cağı adres başka bir maceranın kapısını aralar.

Postacının kızı Nina, merakına yenik düşüp mektubu okuduğu an yapabileceği bir şeyler olması gerektiğini düşünür. Ruben’e zorbalık yapan kişi iyi bir dersi hak etmektedir. Arkadaşı Alfa ile birlikte Ruben’i arayıp bulmaları, Çözüm Bakanlığına ilişkin sır perdesinin de aralanmaya başlamasını sağlar…

Hikâye, çözüm üretebilme becerisinin değerini ve gücünü çocuklara göstermesi ile benzerlerinden ayrılan gelişkin bir niteliğe sahip. Yetişkinlerin çocukların sorunlarını anlamadıkları, görmezden geldikleri ya da doğrudan çözmeye giriştikleri bir dönemde dikkatleri bu seçeneğe çekmek oldukça takdir edilesi. Hem de akranlarla ortaklaşma, yalnızca kişisel sorunları değil, başkalarının sorunlarını da görünür kılıp çözüme kavuşturma boyutunu ihmal etmeden…

Hikâyeyi özel kılan yanlardan bir diğeri ise birilerine iyilik yapmanın ödüllendirilmesi gereken bir davranış olmadığını, başkaları tarafından bilinmesinin dahi gerekmediğini, doğru yaklaşımın sorunları ortaklaştırmaktan ve dayanışma ile çözmekten geçtiğini açıklıkla vurgulaması...

Kitap boyunca akıp giden macera esnasında çözülmeye çalışılan problemler başka tartışmaların da tetikleyicisi niteliğinde. Kent yaşamında insanların birbirinden uzaklaşmaları, ilişki kuramama veya geliştirmeme durumları ve elbette çocuk hakları…

Çocuklara ait tek oyun alanının belediye tarafından otoparka dönüştürülmek istenmesine karşı çocuk haklarını içeren vurgu, kent yaşamı tartışmalarına özel bir katkı sunuyor:

“Kanunlara göre, bir çocuğun oyun alanı hakkı çerçevesinde, yaşadığı yerden en fazla bir kilometre uzakta yeşil alan olması gerekli.”

Nina, Alfa ve Ruben etraflarında gördükleri sorunlara yaratıcı çözümler bularak uzun zaman önce kapanan gizli Çözüm Bakanlığının yeniden yaşama dönmesini sağlıyorlar. Tabii ki bakanlığın yeni gizli “memurları” olarak…

Çözüm Bakanlığı, “İyilik bulaşıcıdır” diyen, dayanışma ve yaratıcılık eksenli ilham verici bir hikâye.

KÜNYE: Çözüm Bakanlığı, Sanne Rooseboom, Can Çocuk, 2020, 195 syf