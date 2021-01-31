Kitap tanıtımı | Çocuklarla felsefe

“… hayal ettiğimiz bu dünyada,

hayalini kurduğumuz şekilde yaşamamız mümkün mü?”

Çocuklar ve felsefe, son yıllarda tüm dünyada birbirine hayli yaklaşmış iki olgu. Çocuklarda felsefi bir olanağın varlığının keşfedilmesi 70’li yıllara kadar uzansa da yaygınlaşması ve derinlere inmesi ancak yeni yeni gerçekleşebiliyor. Çocuklar daha az uyarana maruz kalmaları sayesinde hayatı önyargılardan uzak biçimde değerlendirebilme olanağına “kendiliğinden” sahipler. Bu olanak dünyanın yeniden yorumlanması ve kurulmasında özel bir anlam ifade ediyor.

“Düşünme üzerine düşünme” işine felsefe diyoruz. Düşünme edimi, deneme, yeniden deneme, kavrama ve kurma olup kaynağı meraka dayanıyor. Merak, mevcut cevaplarla yetinmemek, tatmin olmamak, onlardan kuşku duymak, bilme, anlama isteği ile ikna olmaya ulaşmayı aramaktır. Merak, büyük bir “çocukluk” deneyimi. Yetişkinler de merak eder ve felsefe yaparlar elbette. Aradaki fark, işin içine hayal kurmanın dâhil olması. Yetişkinler, düşünme üzerine düşünürken bir gerçeklik arayışı içindedirler. Çocuklar ise kurdukları hayali gerçek kılmanın peşindedirler.

Düşünmekle hayal kurmanın yakınlığı “çocuklukta” mümkün hale geliyor.

Seran Demiral’ın felsefeye meraklı birkaç çocuğun tartışmaları etrafında şekillendirdiği roman dizisi “Kafası Karışıklar” tam da bu yakınlıkla ilgili. Çocuklar büyüme süreçlerinde somut ve gündelik yaşama daha fazla kafa yormaya başlıyorlar. Büyüyüp ergenliğe doğru geçtiklerinde ise kurdukları hayalleri bir kenara itip gerçeklik üzerine odaklandıklarını fark ediyorlar. Öncesinde sadece tartışmak, fikir yürütmek üzere buluşurlarken artık belli bir sonuca ulaşma istekleri öne çıkmaya başlıyor. Başka bir soru kurcalıyor karışık kafaları: Felsefe ne işe yarar? Sonuca ulaşmak için bir rehber mi, yoksa hayatın tamamında içselleşen bir bellek mi? Peki ya filozoflar, mucitler, sanatçılar, dünyayı değiştirenler? Felsefe onların ne işine yarıyordu?

'Benden Bize', 'Bizden Dünyaya'

“Benden Bize” ve “Bizden Dünyaya” kitapları daha önce dört kitaplık bir seri olan Filozof Çocuklar Kulübü’nün yeniden düzenlenmiş hâli. Romanlar, hareketli tempoları ve derin düşünsel arka planlarıyla okuru kendilerine sıkıca bağlıyorlar. Çocukların felsefe yapma olanaklarını, meraklarını, gözlerindeki ve zihinlerindeki doymak bilmez açlığı, “boşluğu” ve arayışı her fırsatta ortaya seriyorlar.

Spinoza’dan Aristoteles’e, Demokritos’tan İbn-i Sina’ya birçok filozofun isminin geçmesine rağmen metinler kesinlikle didaktik değil. Tam aksine soran, soru sorduran bir dil hâkim. Bu haliyle “felsefe yapan” romanlar. Felsefe yaparken de tartışma tekniklerine değinmekten kaçınmayan, detaylarda kimi veriler sunan ve örnekler oluşturan yapıtlar.

Romanlar boyunca çocukların büyüme sancılarına, kendilerini ve dünyayı keşfetmek için arayışlarına tanık oluyoruz. Çocuklar, yaşama ve dünyaya ilişkin tartışırlarken boylarının ötesinde bir “cüretkârlıkla” sorular soruyorlar.

İnsanlık olarak ihtiyaç duyduğumuz bu cüretkârlığı çocukların zihninde ve dilinde görmemiz, yazarın bu cüreti bulaştırma niyetiyle alakalı olmalı.

“… hayal ettiğimiz bu dünyada, hayalini kurduğumuz şekilde yaşamamız mümkün mü?”

Serinin ilk romanında çocukların kurdukları Tartışma Kulübünde “Ben kimim?” sorusuyla kendini tanıma, büyüme ve keşfetme sürecini sorgulayarak benden bize doğru bir yol çiziliyor. İkinci kitapta ise insanın doğa ile ilişkisini, diğer canlılarla bağını, evrenin oluşunu, dünyanın işleyişini ve neden değişmesi gerektiğini tartışıyorlar; bu kez bizden dünyaya doğru bir yol çizerek...

Dünyanın değişmesi gerekliliğini tartışırlarken felsefenin yalnızca düşünme edimi olmadığının, düşünce ve eylem birlikteliğinin, yani praksisin farkına varıyorlar.

“Kulüple başlayan yolculuğun, yaşadığımız dünyayı değiştirebileceğini düşünmeye başlamışken, benden yüz elli yıl önce bunu düşünen birine rastladım. Hem de tam olarak felsefeden hayata, teoriden pratiğe uzanan yolculuğun kahramanıydı sakallı adam.”

Ancak bir dertleri daha var çocukların: Tartışmaları yaygınlaştırmak, anne babalarına ve arkadaşlarına taşımak. Düzenlediğim ve eğitmeni olduğum felsefe atölyelerinin birinde katılımcı olan çocuklardan birinin ifadesiyle söylersem, “Felsefeyi bulaştırmak” istiyorlar. Tabii hayalleri ile birlikte.

Uzay boşluğunda savrulduğunu hayal ederken atomları, evrenin meydana gelişini, büyük patlama teorisini düşünmek.

Çocukların en güzel yaptığı iş, hayal kurma ile felsefe iç içe bu kitaplarda.

“… dünyayı değiştirmeye kalkan bir düşünür, dünyadaki karşıtlıkların ve çatışmaların sonucunda yeni bir düzen oluşacağını hayal ederdi zaten. Düşünmek ile hayal kurmanın kesiştiği yerde, felsefe dünyayı değiştirebilirdi.”

Dünyayı değiştirecek tüm kafası karışıklara…

KÜNYE: Kafası Karışıklar serisi, “Benden Bize” ve “Bizden Dünyaya”, Seran Demiral, Tudem, 2020