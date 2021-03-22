KİTAP | Kara değil, 'kavruk'

“No Çı Halo?” yani “Bu nasıl haldır?”, Tolga Binbay’ın “ruhlar mezbahası iyi günler diler” isimli yeni öykü kitabında adı geçen şarkılardan bir tanesi. Öykülerin bütün olarak “Bu nasıl haldır?” sorusunu da kapsadığını bir kenarda tutarak “Bu nasıl kitaptır?” diye soruyorum. “Karanlık” diyor karşımdaki, aslında yanımda olan karşımdaki. Bense “Yakınlık” demeyi tercih ediyorum. “Uzak düştüğüm bir yakınlık.” Kendinden pek emin olmayan bir itiraz geliyor: “Ama biraz umutsuz.” Bense gayet emin “Amaan” diyorum “Çıkışsız olmasın da.”

Bu yazı, edebiyat kuralları çerçevesinde bir kitap analizi yapmaktan ziyade “karanlık” bir üslupla yazılmış söz konusu öykülerin aydınlık bir çıkışa doğru işaretlerini yakalamayı hedeflediği için yazarıyla aramdaki dostluk bağını saklama gereği duymuyorum. Ve hatta, asıl meselenin altını çizmek açısından yazar tarafından yakın zamanda anlatılan bir hatırayı aktarmakta da beis görmüyorum.

Tolga, öyküde “Acayip devrimci olduğumuz günlerdi.” diyerek bahsettiği üniversite yıllarında, edebiyata meraklı bir grup arkadaşıyla şiir dinletisi hazırlamış. Etkiyi artırmak için amfideki bütün ışıkların kapatılıp, okuyucuların ellerindeki mumlarla merdivenlerden inerken şiir seslendirdikleri bir mizansen planlanmış. Fakat ufacık mumların solgun ışığında önlerini nasıl göreceklerini hesaplayamayınca… velhasıl, kaç basamak boyunca yuvarlandığını bile sayamamış Tolga, o karanlıkta.

Şöyle geçirmiştim içimden: “Zaten herkes hayatta en az iki kez tökezleyip yuvarlanır; biri dünyanın, diğeri kendinin karanlığında.” Bir psikiyatrın karşısında böyle laflar etmeyi ayıp saymış olacağım ki susmuş ve yine içimden eklemiştim “Öykülere bakınca, düştüğün yerde uzanıp kalmışsın da, bakıyorsun, hem güler gibi hem geçer gibi hem de ağlar gibi; ne istediklerinden vazgeçebilen ne de istediklerini yapabilen insanlara, boylu boyunca uzandığın o karanlıktan bakınca, altında hiçbir şeyin değişmediği ışıklı göğe nazaran, her şeyin nasıl daha net göründüğünü anlatıyorsun.”

Psikoloji için “insan zihninin karanlık noktaları” denmiştir. İnsana dair işçi sınıfı adına aydınlatılmamış herhangi bir nokta bırakmamayı hedefleyen marksizmin, psikoloji alanındaki eylemi bu açıdan gayet açıktır. Bir psikiyatr olan Tolga Binbay ise öykülerinde bir nevi işte bu karanlık noktalara dalmak, oraları deşmek, yer yer işgal etmek, gün yüzüne çıkarmak görevlerini de yerine getirmiş oluyor. Belki de bu yüzdendir öykülerinin karanlık bulunmasına gülümseyerek “Sonraki kitap çok daha kara olacak.” karşılığını vermesi.

“Çıplak gözle güneşe bakamayan bir neslin, önceden düşlediği hiçbir şeyin hiç de düşledikleri gibi olmamasıyla yüzleştiği” bir karanlıktır sözünü ettiğimiz. Belki de bu yüzden “benim yolum kaybolup gitmiş insanların sokaklarından geçmeliydi, hâlen yaşayanların değil.” denmektedir. Haller içinden en çok maddenin insan haline kafayı takışımız, her cenazenin Onuncu Yahudisi oluşumuz ve elimizi bir boşluğa, bir şaşkınlığa uzatır gibi uzatışımız… işte hepsi şu karanlıkta eklem sancılarıyla boylu boyunca uzanışımızdandır.

Bir gece vakti, bırakıp her şeyi sabaha karışan dağlar boyunca, Akdeniz’e çıkıncaya kadar gidişimiz; bize, bizi öldürmeye geldiklerinde, saygıda ve sevgide, ilgide ve de merakta kusur etmeyişimizdendir. Tolga Binbay’ın öyküleri kusur etmeye çağırmaktadır. “Kötü kimse yoktu, iyilerin de olmadığı gibi” dediği bu dünyada, “günlerin ve güzdüzlerin geçmesini beklediğimiz bir yer” olan “tezgâh”a karşı kusur işlemeye bir çağrıdır onunki. Ve böylesi bir çağrı ancak karanlığın göğsünde yürüyerek, tezgâhın başında bekleyenlere karanlığın koyuluğundan seslenerek yapılabilir.

Aslında Tolga okurlarına karanlıktan da değil, gölgelerden seslenmektedir. Gölge karanlıktır ama insansıdır. Karanlıkta gölge düşmez, gölge düşüyorsa ışık var demektir. Maddenin olduğu yerde insanın gölgesi de vardır. İlk bakışta insanı karşısına alıyormuş gibi görünen “maddenin insan hali” gibi tanımlar, yazarın bütün karanlığa rağmen insanın yanında saf tutuşunun gelişkin bir ifadesi olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Tolga Binbay’ın “ruhlar mezbahası” tanımının metafizik bir yere değil tam aksine denk düştüğünü görebiliriz.

Madem ki çağımız karanlıktır, öyleyse inatla yürüyeceğiz bu karanlığın içinden. İnsanlığın çürüyen yerlerini kaşırken, tırnak aralarımıza kaçan et parçaları da ürkütmeyecek bizi çünkü emperyalizmin yüksek duvarlarının nasıl da döküldüğünü, emekçilerin göğüne tütmeyen fabrika bacalarının yıkılmaya yüz tuttuğunu gösterecek bu. Paslanmaya bırakılmış metal iskelelerin, bir tek kendini kurtarırken dağılmış iskeletlerin arasından yürüyüp, arkasında bizi aydınlık bir bahçenin beklediği tarihin demir kapısının önüne geldiğimizde, onu omuzlamak için, şöyle söyleyeceğiz: “toz içindeki bir patikadan çıkılırdı bahçeye.”

Kara roman, kara öykü, kara şiir, kara kalem… Hepsini geçiyorum. Kavruk, demek istiyorum. Tolga Binbay’ın “Kavruk” öyküleri. Biz, aydınlığında tökezleyip yuvarlandığımız bu dünyanın, şimdi karanlığında yeniden doğruluyoruz. Gölgeli ve kavruk doğruluyoruz.

Nihayetinde, geçmiş; “biraz eskir, biraz çekiştirilir, sonunda da ya atılır ya da satılır. Unutmak istersen bir kadeh rakıya, hatırlamak istersen de bir fincan kahveye bakar.” Zaman ise durmaz, devam eder; “çarşafa dolanmaksızın, zincire vurulmaksızın, balyozla dağılmaksızın akmaya”

“Bu yol düşünü kurduğun ama kaçtığın yerlere çıkar. Bu yol, sana çıkar.”

Durursun, elindeki bilete bakarsın… “19, 20”.