KİTAP | Hatalar Kitabı

Çocuğunuzun en son yaptığı hatayı hatırlıyor musunuz? Peki, ya bugüne kadar yaptığı hatalar? En çok hangisine kızardınız: Çoraplarını giyerken farklı çiftleri seçmesine mi, birlikte kek yaparken kendini una bulamasına mı, bir kelimeyi yanlış telaffuz etmesine mi?

Yanıt vermeden önce arkanıza yaslanın, çocukluğunuza inin. Yaptığınız hataları ve aldığınız tepkileri düşünün. Nelere kırılıp geride bıraktınız? Hangileri uzun yolculuğunuzda size eşlik etmeyi sürdürdü?

Öğrenmek uzun bir yolculuktur. Bu yolla büyüyor, değişiyor, dönüşüyor ve üretiyoruz. Çocukları yaptıkları hatalar ile değerlendirip etiketlemek, öğrenme ve üretme becerilerini engeller. Keşfedebilmek, deneyim kazanabilmek, birey olabilmek için yola düşmek gerekir. Her hata yeni bir deneyim, keşif ve yolculuğun başlangıcı olabilir. Hatalara verdiğimiz tepkileri azarlama ya da doğrudan öğretme kısırlığı ile sınırlamak yerine dönüştürmeye odaklanan, sorgulamaya yönelten zengin bir düzleme taşımayı tercih etmemiz gerekir.

Corinna Luyken’in Hatalar Kitabı, hataları görmek ve dönüştürmek üzerine yazılmış bir hikâye. Resimler ve metin, küçücük bir nokta ile başlayan hatanın zihnimizde yarattığı karmaşayı, öz düzenleme becerisiyle nasıl çözebileceğimizi ve dönüştürebileceğimizi anlatıyor bizlere.

Evet, “Ufak bir leke küçük bir hata olabilirdi… Ya da büyük bir fikrin başlangıcı.”

Hataları özgür bırakalım. Hata yapılmamasına değil, hataları dönüştürmeye odaklanalım. Yanlış telaffuz edilen kelimeleri bunalmış bir şekilde düzeltmek yerine çocuğumuzun kendi sözlüğünü oluşturmasına olanak sağlayalım. Belki kendi dilini bile oluşturabilir yeni kelimeler türettikçe...

Berna Yiğitbaş (Psikolog) - Delal Dalgıç (Çocuk Gelişimci)

Künye: Hatalar Kitabı, Corinna Luyken, ABM Yayınevi, 2017, 52 sayfa.