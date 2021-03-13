KİTAP | Devrimin Alfabesi; Hep beraber mücadeleye!

Geçtiğimiz günlerde Yazılama Yayınevi tarafından basılan Devrimin Alfabesi: Sosyalist Küba’da Toplumcu Eğitim ve Öğretmenlik kitabı, gericiliğe ve piyasacılığa teslim edilen, pandemi boyunca da fiilen gasp edilen eğitim hakkı için çıkış yolu sunuyor.

Derya Ünlü’nün aynı zamanda yüksek lisans tezi olan bu çalışma Küba tarihine ve adadaki sosyalizm deneyiminin eğitim alanındaki seyrine odaklanıyor. Küba’da eğitim, emperyalist ablukaya rağmen bugün sınıf düşmanları tarafından bile alkışlanan bir başarıya sahip. Kitap bu başarının sırrını verirken aynı zamanda eğitim nedir, nasıl olmalıdır ve nasıl örgütlenmelidir sorularına da cevap veriyor. Ayrıca okurlara, Küba’da yürütülen eğitim faaliyetlerinin tümü hakkında (okul öncesinden başlayarak yükseköğretime kadar) her kademede okutulan dersler, öğretmen programları ve öğrenci eğitimi hakkında da güncel veriler sunuyor.

Küba tarihinden özet bölümler sunarak önemli dönüm noktalarına göre bölümlenmiş ve kronolojik bir sırayla yazılan kitap, bugünün mücadelesine de yol gösteren bir iddiaya sahip. Kitap boyunca Küba halkının mücadele dolu tarihinin barındırdığı zorluklar, yenilgiler ve zaferle taçlanmış sosyalizm deneyiminin kendisi adeta bir "eğitim seferberliğine" dönüşüyor. Herkes öğreniyor, herkes öğretiyor. İşçiler, köylüler, çocuklar öğretmene, öğretmenler öğrenciye dönüşüyor. Eğitim, Avraamov’un Sirenler Senfonisine benzer şekilde neredeyse tüm ülke halkının katıldığı coşkulu bir mücadeleye dönüşüyor Fidel’in yönetiminde. Kitap yazım diliyle de okuru bu coşkulu mücadeleye ortak ediyor.

Küba sosyalizmi en zorlu savaş koşullarında, özel dönemlerde bile vazgeçmiyor eğitimden. Kitap boyunca eğitimin, toplumsal bir etkinlik olarak örgütlendiği tüm bireylerin katılımı ile gerçekleşen ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenen dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Hep beraber savaşıyorlar, hep beraber kazanıyorlar. Zamana ve içinde barındırdığı toplumsal dinamiklere göre şekillenen eğitim, sosyalizmde devasa bir üretim ve özgürleşme süreci olarak ilerliyor. Merkezi planlamanın içerdiği politik mücadele tüm etkinliğin merkezinde duruyor.

Kitapta ayrıca kapitalist ülkelerde uygulanan politikaların sonucu olarak eğitimin tek yönlü, temel amacından uzaklaşmış, öğretmenin aktarıcı bir teknisyene dönüştüğü ve öğrencinin sermaye için ‘’yetişmiş’’ iş gücüne indirgendiği örnekleriyle anlatılıyor.

Ülkemizde son derece yaygın olarak resmedilen ’’ idealist’’ ve fedakâr öğretmen tipi için de kitap bir tartışma zemini sunuyor. Küba’da öğretmen toplumun çıkarları için tüm bileşenleriyle birlikte bir mücadeleye girişiyor. Öğretmen kimliği bu mücadele içinde şekilleniyor. Ortaya konan emek sömürüyü meşrulaştıran değil toplumsal bir özgürleşme sürecinin anahtarını oluşturuyor.

Türkiye’de modern anlamda eğitim aydınlanmacı ve kamucu bir faaliyet olarak inşa edilmişti. Zamanla piyasaya ve gericiliğe terk edilen bu alan topyekûn bir mücadele konusu olmayı sürdürüyor.

Küba deneyiminin bize öğrettiği ilk ders bu mücadelenin örgütlü ve tüm toplumun kaderinden ayrı tutulmayacak biçimde yürütüleceğini gösteriyor.

Devrimin Alfabesi bir mücadele rehberi olarak hepimize sesleniyor; hep beraber mücadeleye!