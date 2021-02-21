Kitap | Albert Amca serisi

Einstein deyince herkesin aklına gelen ünlü bir fotoğraf vardır. Hani şu dili dışarıda olan. Genellikle dâhilikle delilik arasında var olduğu iddia edilen ince çizgiye atıfta bulunur bu fotoğrafa bakanlar. O fotoğrafın bir başka yönüne, “çocuklukla” ilgisine çubuk bükmek daha gerçekçi bana kalırsa.

Einstein’ın problem çözme yöntemlerinden biri, doğa kanunlarını o dönemde anlaşıldığı şekilde ele alıp bunları alışılmadık kurmaca durumlarda hayal etmesidir. Örneğin bir ışık demetini yakalamanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmek gibi. Bu şekilde eski doğa kanunlarının böyle durumlarda anlamsız olduğunu keşfedebilmiştir. Bu da doğa kanunlarının gözden geçirilmesine sebep olmuştur.

Einstein’ın önemli teorilerinin başlangıç noktasını bu kurmaca durumlar, onun ifadesiyle “Düşünce deneyleri” (Gedankenexperiment) oluşturur. Kendisi, ışığın uzay-zamanda sabit bir hızla yol almasını (özel göreliliğin kalbinde yatan özellik) bulmasını, küçükken ışık demetlerinin üstüne binmesi ve sürmesi üzerine kurduğu hayallere bağlamıştır. Kütleçekimi devrimsel bir şekilde açıkladığı genel görelilik teorisini ise asansörde yukarı-aşağı gitmesi üzerine düşüncelerinden yola çıkarak bulduğunu belirtir.

Einstein bunu yapan ne ilk ne de son teorik fizikçidir. Ama onun düşünce deneyleri, modern fiziğin sıçrama noktaları olmuştur ve sanıyorum sınırları epeyce zorlamıştır.

“… küçükken yıldızların ne kadar uzakta olduğunu merak ederdim. Onları kocaman bir kubbeden sarkan küçük lambalara benzetirdim. Yine böyle bir gecede babamın duvara yasladığı merdiveni gördüm. Merdiven çatı oluğuna kadar uzanıyordu. Babamdan habersiz merdivenin tepesine kadar çıktım. Parmak ucunda yükselerek uzanabildiğim kadar uzandım ve yıldızlara dokunmaya çalıştım ama hiçbir şey olmadı. Yıldızlar her zamanki gibi çok uzaktaydı.”

Henüz ulaşamadığınız bir yerle ilgili ancak hayal kurabilirsiniz. Çocukluğumuz bu hayallerle dolup taşar. Kurduğumuz hayallerin bir gün tüm bilim dünyasını ayağa kaldıracak bir teorinin temelini oluşturabilme ihtimalini ise hiç düşünmeyiz. Sanıyorum hayalleri fazla basite alıyoruz. Einstein’ın düşünce deneyleri bunu kanıtlar nitelikte.

Russel Stannard, “Albert Amca” dizi kitaplarında, Einstein’ın düşünce deneyleri aracılığıyla oluşturmaya başladığı karmaşık bilimsel teorileri anlaşılır ve eğlenceli bir dille aktarıyor. Meraklı mı meraklı yeğeni Gedanken ile düşünce balonlarında uzay seyahatlerine çıkarken buluyorsunuz kendinizi. Her bir uzay yolculuğu farklı bir deney, gözlem ve beklenmedik sonuçlar doğuruyor.

Işık, ışık hızı, yörünge, kütle çekim, uzayın bükülmesi, kara delik gibi pek çok bilimsel kavramı gündelik yaşamdan örneklerle açıklıyor kitaplar. Örneğin, uzayın eğriliğini açıklarken böceklerin taşların etrafından dolanırken izledikleri eğimli yolu göstermesi gibi. Böcekler düz zeminde ilerlerken karşılarına çıkan taşların oluşturduğu çukurların eğimleri yüzünden, tıpkı Güneş’in yörüngesinde dönen gezegenler gibi, bir yörüngede hareket ederler.

Böceklerin hareketinden gezegenlerin hareketine hayal gücünü kullanarak ulaşmak. Einstein tam olarak bunu yapıyor.

Kitaplar Einstein’ın teorileri hakkında geniş bir bilgi havuzu sunuyor. Ancak kitapları özel kılan şey bu bilgilerden çok, çocukken kurduğumuz hayallerin birçoğunun evreni açıklamada özel anlamlara sahip olduğunu fark etmemizi sağlaması.

Elbette hayal kurmak evreni açıklamak için yeterli değil. Ancak yine de hayallerinizi bir kere daha gözden geçirin, doğru yöntemlerle bambaşka dünyalar keşfedebilirsiniz.

Einstein zihninde yarattığı “Hayali Evrenler Laboratuvarı” ile dünyada alışageldiğimiz koşulları alt üst ederek farklı koşullarda zamana, uzaya, kara deliklere, evrene bakıp, yeni koşullardaki olasılıkları hayal ediyor. Tıpkı yıldızların üzerinde yaşamak, bulutların üzerinde seksek oynamak ya da Satürn’ün halkalarında kaykay sürmek gibi.

Künye: Albert Amca ile Zaman ve Uzay / Kara Delikler / Kuantum Macerası, Russel Stannard, Çev. Ece Uslu, 2016, 160 sayfa.