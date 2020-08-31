Kitabına uydurularak başlatılan eğitime MEB baskını

Bahçeşehir Koleji'nin Ataşehir Kampüsü'nde İlkokul 1. sınıflar için yüzyüze eğitimin bugün başlatıldığı, eğitim için okula gelen öğretmenlerin izinli olduğunu düşündükleri dersler sırasında okula MEB müfettişlerinin baskın yaptığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yapılan açıklamalarla okullarda yüzyüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını ancak özel okul ve devlet okullarında 31 Ağustos'tan itibaren telafi derslerinin ve hazırlık kurslarının yapılabileceğini duyurmuştu.

9 Derslik program

Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü'ndeyse, kaydı yapılmış olan öğrencilerle yüzyüze eğitimin başlatıldığı öğrenildi. Bugün okula gelen öğrenciler için 9 derslik bir programın olduğu, bu programın 30 dakika ders, 15 dakika ara şeklinde düzenlendiği gelen bir başka bilgi.

Bir diğer iddia da, öğretmenlerin okula gelen MEB müfettişlerine yalan söylemeye zorlandıkları, okulda bulunan öğrencilerle yapılanın kulüp etkinliği olarak sunulduğu şeklinde.

Öte yandan MEB kararlarında özel okulların okul öncesi ve ilk okul sınıfları için kulüp, kurs, intibak gibi adlarla faaliyet yürütmesine izin veriliyor.

Bir kaynaktan öğrendiğimize göre, sözü geçen okul, yapılan çalışmayı velilere ve öğretmenlere "yaz okulu" olarak sunmuş ve bakanlıktan da kulüp adı altında izin almış.

Yaz okulu denilerek açılıyor

Bakanlığın denetiminde çıkan sorununsa bununla ilgili olduğu söyleniyor: Okulun bakanlığa verdiği ders programı Resim, Beden Eğitimi, Müzik ve Dans derslerinden oluşuyor ve bazıları 1 saat süren dersler ve yarım saatlik aralarla gün içinde 4 ders ve 3 ara görünüyor.

Öte yandan okulun gerçekte uyguladığı 9 derslik bir program.

Öğretmenlerden, bakanlık denetimi için gelenlere anılan dersler dışında ders yapıldığını belli etmemeleri isteniyor. Gerçek programda yer alan STEM (İngilizce, fen, teknoloji, mühendislik, matematik kısaltması olarak kullanılıyor. Bunlar sınıf öğretmeni tarafından veriliyor) dersleri bu şekilde gizleniyor.