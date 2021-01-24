Kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın: İçeriden 50 kişi çıktı

İstanbul'da Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan ve içinde bir internet kafenin de yer aldığı iş merkezine giren çocukların uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen polis ekipleri, işletmeyi kontrol etmek istedi.

DHA'da yer alan habere göre, polis ekipleri internet kafenin kapısını çalarak içeri girmek istedi, fakat işletmenin sahibi kapıyı açmak istemedi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kapının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınarak olay yerine çilingir çağrıldı.

Çilingirin geldiğini duyan işletme sahibi kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren polis ekipleri, internet kafede yaklaşık 50 kişiyi oyun oynarken buldu.

Polis ekipleri, işyerinin belgeleri kontrol edilirken, internet kafenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polisler, olay yerine zabıta ekiplerini çağırarak dükkanı mühürletti.

Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İnternet kafe sahibine ise idari para cezası kesildi.