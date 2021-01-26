Kısıtlamaların kaldırılması için iki tarih masada

Gelen 6,5 milyon doz aşıyla birlikte şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanmasının tamamlanması planlanıyor.

Yapılan planlamaya göre, 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Bu aşıların kitlelere yapılması da mart ayının başını bulacak. İkinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında mart ayına kadar en fazla 15 milyon kişiye aşı yapılmış olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak. Bu tabloda iki ayrı planının gündemde olduğu, bilim kurulunun kısıtlamaların kaldırılması için mart ayının ikinci yarısını önerdiği, iktidarın ise ekonomideki durum nedeniyle şubat ayının ikinci yarısını işaret ettiği öne sürüldü.