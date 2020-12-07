Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.
İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
Haber Merkezi
Kısıtlamada işlem yapılan kişi sayısı açıklandı
Kısıtlamalara uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı duyuruldu.
Haber Merkezi
Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.
İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.