Kısıtlamada işlem yapılan kişi sayısı açıklandı

Kısıtlamalara uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

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