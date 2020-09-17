Kısa vadeli borç stoku 128 milyar dolara yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 128,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dünya'da yer alan habere göre, Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artarak 27,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,0 oranında azalarak 80,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,9 oranında artarak 56,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,5 oranında azalarak 71,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 368,7 oranında artışla 2020 Temmuz sonu itibarıyla 314 milyon dolar olarak açıklandı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 217 milyon dolar oldu.



2020 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41,6’sı dolar, yüzde 29,2’si Euro, yüzde 13,2’si TL ve yüzde 16’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası’nın yüzde 11,4, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.