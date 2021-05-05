Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Hükümet 31 Mart'ta uygulamanın sona erdiğini duyurmuş, gelen tepkiler üzerine bu karardan geri adım atmıştı.

Bakan Bilgin sosyal medyadan yaptığı duyuruda "Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler." dedi.

Bilgin emeklilerin bayram ikramiyelerinin de 6-7 Mayıs'ta yatırılacağını duyurdu:

"Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak."

2018'de ödenmeye başlanan emeklilere bayram ikramiyesi üç yıldır 1000 TL olarak veriliyordu. Enflasyon karşısında büyük oranda eriyen ikramiyelere bu yıl yüzde 10 zam yapıldı ve 1100 TL'ye çıkarıldı. Emeklilerin harcamalarının büyük çoğunluğunun temel gıda olduğu ve gıdada 3 yıllık gıda enflasyonunun yüzde 100'e yaklaştığı düşünüldüğünde bu zammın da ikramiyelerin erimesi karşısında yeterli olmadığı görülüyor.