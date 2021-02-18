Kısa çalışma ödeneğinin süresi 'son defa' olarak uzatıldı

AKP iktidarının salgının ve kısıtlamaların başlamasından kısa süre sonra hayata geçirdiği "kısa çalışma" ve "ücretsiz izin" ödenekleri Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla bir kez daha uzatıldı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık" dedi.

İşçiler için büyük hak kaybı

Düzenlemenin mart ayı sonrası bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuyken, gelinen noktada neredeyse tam bir yıldır uygulanan düzenleme işçiler için büyük hak kayıpları anlamına geldi.

Düzenleme nedeniyle eksik maaş alan işçilerin aynı zamanda emekliliğe etki eden sigorta prim ödemeleri de bu süreç içerisinde yapılmadı. İşsizlik Fonu üzerinden 1580 lira maaş alan işçiler, açlık sınırının altında bir ücrete mahkum bırakıldı, patronların cebinden tek kuruş çıkmadı. Üstelik hiçbir denetim yapılmadığı için bu ücrete mahkum bırakılan işçile patron tarafından çalıştırılmaya da devam etti.