Kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doluyor

AKP'nin geçtiğimiz yıl salgının ortaya çıkması sonrası patronları rahatlatmak için devreye soktuğu kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün itibariyle sona eriyor.

Son olarak Mart ayı sonuna kadar uzatılan uygulama, önümüzdeki aydan itibaren devam etmeyecek.

Birçok patron kısa çalışmanın sona ermesi durumunda ücretsiz izin seçeneğini devreye sokacağını açıklarken, atılan bu iki adımda da hak kaybına uğrayan emekçiler oluyor.

Hem kısa çalışma hem de ücretesiz izin düzenlemesinde işçilerin maaşları düşerken, emekliliğe esas teşkil eden sigorta primleri de yatırılmıyor. Bu süreçte patronların cebinden hiçbir şekilde para çıkmazken, ödemeler işçilere ait olan İşsizlik Fonu üzerinden karşılanıyor.