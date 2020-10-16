Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk tarafından Meclis Başkanlığı'na verilen “İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören” teklifle kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre teklifle kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına verilen yetki, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılıyor.

Teklife göre yurtdışından getirilen ve yurtiçinde kayıtlı olmayan (yastık altı) döviz ve altının kayıt altına alınması halinde vergi alınmayacak. Bu şekilde döviz ve altını kayıt altına alanlardan 30 Haziran 2021'e kadar vergi alınmayacak.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022'e uzatılıyor.

Teklife göre evlerinde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanlar gelir vergisinden muaf olacak.

Kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilecek.

Cumhurbaşkanına yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puan indirme tekrar eski seviyesine getirme yetkisi veriliyor.

Jokeyler, jokey yardımcılarından ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden yüzde 20 oranında kesinti yapılması 31 Aralık 2025 tarihine kadar erteleniyor.

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