Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamındaki iş yerlerinin büyük bir bölümü kararla birlikte kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" dedi.