Kırşehir'de iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Kırşehir'de iki lisede Covid-19 vaka ve temaslılarının bulunması nedeniyle sözkonusu okullarda eğitime valilik kararıyla 14 gün süreyle ara verildi.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Merkez ilçede eğitim veren Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.