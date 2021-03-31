Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan IŞİD üyesi B.A. Ankara'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Ankara’da yakalandı
Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan IŞİD üyesi B.A. Ankara'da yakalandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Almanya
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Ankara’da yakalandı
Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan IŞİD üyesi B.A. Ankara'da yakalandı.
Haber Merkezi
Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan IŞİD üyesi B.A. Ankara'da yakalandı.