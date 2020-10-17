Kırklareli'de sahte içkiden bir ölüm daha

Kırklareli'de sahte içkiden zehirlenen Tayfun Yatkın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yatkın ile M.B. ve T.A., önceki akşam sahte içki içtikten sonra rahatsızlandı. 

Vize Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Dolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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