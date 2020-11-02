Kırklareli Valisi: Süreci yönetemeyecek duruma gidiyoruz

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ildeki yoğun bakım servislerinin dolduğunu belirterek "Böyle giderse doktorlarımız hasta seçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak ki bu çok tehlikeli bir durum" dedi.

Vali Bilgin dijital ortamda düzenlediği basın toplantısında Kırklareli’nde vaka sayılarında Nisan-Mayıs aylarına göre "kat kat" artış yaşandığını ifade etti. Kasım ayıyla birlikte “çok sıkıntılı” bir sürece girildiğini belirten Bilgin “Eğer böyle giderse de bunu kontrol noktasında çok çok zorlanacağımızı da belirtmek istiyorum” dedi.

Vakaların yarısının ev içi temaslı olduğunu dile getiren Bilgin komşu ziyaretlerinin kaldırılmasını istedi. Bilgin “Bu şekilde devam ederse ve ülkemiz açısından da böyle olursa Allah korusun bugün Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın yaşadığı durumu yaşayabiliriz” dedi.

'Doktorlarımız hasta seçmek zorunda kalacak'

Bilgin "Açıkça söylüyorum şu anda yoğun bakımlarımız neredeyse doldu. Bu saatten sonra süreci bu şekilde yönetme şansımız yok. Böyle giderse yoğun bakımlarımızın dolduğunu, tamamının çakılı olduğunu düşündüğümüzde, bu süreçte Allah korusun doktorlarımız hasta seçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak ki bu çok tehlikeli bir durum. O nedenle vatandaşlarımızın duyarlılıklarını arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bilgin “Rakamlar inanın çok yüksek. Nisan ayının kat ve kat üstündeyiz. İnanın süreci yönetemeyecek durumlara doğru gidiyoruz. O nedenle bu farklı tedbirleri almayı gerektirebilir” dedi.

Bilgin, "Hastanelerimizin idamesini, doktorlarımızın hasta olan vatandaşlarımızın sağlık sistemini çökertmeyecek şekilde yürütebilmesini sağlamalıyız. Bunu sağlayacak boyutların yavaş yavaş son raddesine gelmek üzereyiz. Sağlık sistemimizi çökertmemeliyiz. Sağlık sistemimizi çökerttiğimiz an Allah korusun o zaman farklı sıkıntılar yaşayabiliriz. İl dışı, Kırklareli'nden Tekirdağ ve İstanbul gibi illere zorunlu değilsek ziyaretleri ortadan kaldırmalıyız. Ben artık tekrar ediyorum her şey, bunun nedeni de bu işin artık kontrol noktasının zorlaştığını belirtmek için söylüyorum. Maske ve mesafe konusu elimizdeki en büyük güç ve en büyük silahımız" şeklinde konuştu.