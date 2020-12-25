Kırklareli Valiliği: Covid-19 testi yaptırmayanlar kente giremeyecek

Kırklareli'nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre kente giriş yapmak isteyen kişilere Covid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı. Karar kapsamında Kırklareli'nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de tarama testine tabi tutulacak.

Ayrıca kent genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları da Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.