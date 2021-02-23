Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu iki yıl sonra CHP'ye geri döndü

Açıklama Kesimoğlu'nun bugün yaptığı açıklama.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye geri döndüğünü duyurdu. Kesimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde partisinin başka bir aday göstermesi üzerine istifa ederek bağımsız aday olmuş ve seçilmişti. Kesimoğlu'na destek veren 164 partili disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Twitter hesabından yazılı açıklamasını paylaşan Kesimoğlu, "Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ve yoluna CHP ile devam etmeye karar verdiğini" söyledi.

Kesimoğlu, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

Ne olmuştu?

​Kesimoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde yeniden aday gösterilmediği için CHP'den istifa etmişti. Kesimoğlu, "Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum" diyerek istifa etmesinin ardından bağımsız olarak belediye başkanlığına adaylığını koymuş, CHP, Kırklareli Belediye Başkanlığına Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti. Kesimoğlu bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanarak Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

CHP MYK’sı da 21 Ekim 2019'daki toplantıda alınan kararla, CHP Kırklareli örgütünden 164 kişi tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk etmiş, gerekçe olarak, "31 Mart seçimlerinde ilgili kişilerin bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu desteklemesi ve seçim çalışmalarına katılması" gösterilmişti.

CHP’li Muharrem İnce’nin Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile kavga ettiği, Başkan Kesimoğlu’nun İnce’ye kafa attığı ileri sürülmüştü.