Kırıkkale'de maske takmak zorunlu hale getirildi

Kırıkkale'de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde yeni kararlar alındı.

Maske kullanımı zorunlu hale getirilen kentte, Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran'da 2020/37 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda, kamu-özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel iş yerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar gibi kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının 31 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."