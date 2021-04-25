Kırıkkale'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp evi ve aracını ateşe verdi

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde gece saat 23.30 sıralarında kadın cinayeti gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M. Dönmez, eşi Koçer Dönmez'i bıçaklayarak öldürdü. M. Dönmez ardından evini ve otomobilini ateşe verdi.

Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M. Dönmez, İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M. Dönmez, eşi Koçer Dönmez'in yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer Dönmez'in cesediyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer Dönmez'in vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M. Dönmez sorgusunda cinayeti itiraf etti.