Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeniden olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Bişkek'in sınırları içinde yeniden olağanüstü hal ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, yeniden olağanüstü hal ilan edilmesini öngören kararnameyi parlamentonun daha önceki kararnameyi üç gün içinde görüşmemesi nedeniyle imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Olağanüstü hal sırasında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir ve görsel, sportif ve diğer kitlesel etkinliklerin yanı sıra grevler, toplantılar, mitingler, yürüyüşler, gösteriler yasaklanabilir" denildi.

Bugün TSİ 17:00'da başlayacağı ve şiddet olayları sonrası vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacağı belirtilen olağanüstü hal, 19 Ekim'de TSİ 04:00'te sona erecek.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı.

Yaşananların ardından, Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı.