Kırgızistan'da 3 ay önce kurulan hükümet istifasını verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un, kabine üyelerinin istifasını kabul ettiği söylendi.

Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından 10 Ocak'ta yapılan ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sadır Caparov'un kazanmasını takibern 3 ay önce Caparov'un başkanlığında kurulan hükümet düştü.

Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar başbakanlık görevini yürüten Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığındaki geçici hükümetin görevine devam edeceği kaydedildi.

28 Ocak'ta yeni hükümet kurulacak

6. Cumhurbaşkanı seçilen Caparov'un yemin töreninin 28 Ocak'ta başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından 5 Ekim'de düzenlenen eylemler sırasında cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti. Cumhurbaşkanlığı konutlarında toplanan parlamento üyeleri, 5 Ekim gün taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve "geçici başbakan" ilan edilen eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Caparov'un, başbakanlığını ve kabinesini 10 Ekim'de onaylamıştı.

Ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Caparov, başbakanlık görevinden ayrılmıştı.