Kırgızistan ve Tacikistan sınırda tam ateşkes konusunda anlaştı

TASS'ın Kırgızistan menşeli AKI'den aktardığı habere göre Kırgızistan ve Tacikistan’ın Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Komiteleri'nin liderleri Kamçıbek Taşiyev ve Saymumin Yatimov iki devlet arasındaki sınırda tam bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar.

Kırgızistan'ın Batken bölgesinde yapılan görüşmelerden sonra Taşiyev, "Kırgızistan ve Tacikistan tam bir ateşkes ve kuvvetlerin çekilmesi konusunda anlaştılar." dedi ve şunları ekledi:

"Bugün, konuları tartışırken, Kırgız ve Tacik topraklarında barış ve istikrarın sağlanması konusunda [...] temel bir anlaşmaya varıldı. Bunu yapabileceğimize eminim. Yakın gelecekte demir atacağız tüm sorunlar ve milletlerimiz her zamanki gibi dostluk ve karşılıklı anlayış içinde yaşayacak ve istikrar sağlanacaktır."

Tacikistan ve Kırgızistan sınırındaki Golovnoy Barajı yakınındaki durum, iki ülkenin sınır bölgelerinde yaşayanlar arasında çıkan çatışmaların ardından 28 Nisan'dan beri gerginliğini koruyor. 29 Nisan'da Kırgız ve Tacik askerler arasında silahlı çatışmalar çıktı. Kırgızistan, Tacikistan'ı havan, makineli tüfek ve Mi-24 askeri helikopter kullanmakla suçladı. 29 Nisan akşamı taraflar ateşkes ve birliklerin çekilmesi konusunda anlaştı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na göre, Tacikistan sınırındaki çatışmada 33 Kırgız vatandaşı öldü ve 160'tan fazla kişi yaralandı. Kayıpların çoğunun siviller olduğu belirtilirken ülkedeki çatışmalar sırasında bir okul, bir sınır karakolu ve bir itfaiye birimi de dahil olmak üzere birkaç düzine bina yakıldı veya yıkıldı.