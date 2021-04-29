Kırgızistan ve Tacikistan arasında su rezervi anlaşmazlığı: Halk taş attı, askerler çatıştı

Kırgızistan ve Tacikistan ordusu arasında, su rezervine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktı.

Her iki ülkenin güvenlik yetkilileri, sınır bölgesinde yaşayan iki ülkenin yurttaşlarının su rezervine erişimde anlaşmazlık nedeniyle birbirlerine taş attığını ve sonrasında her iki ordunun askerleri arasında silahlı çatışma yaşandığını bildirdi.

Çatışmanın, Tacikistan'ın kuzeyindeki Soğd eyaleti ve Kırgızistan'ın güneyindeki Batken eyaletinde yaşandığı kaydedildi. Söz konusu su rezervi ve pompalama istasyonu, her iki ülkenin hak iddia ettiği İsfara nehrinde bulunuyor.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan tarafını havan atışlarıyla su tesisini hedef almakla suçlarken, Tacikistan yetkililer, söz konusu tesisin kendilerine ait olduğunu iddia ederek Kırgız görevlileri Tacik sınır muhafızlarına ateş açmakla suçladı.

Tacikistan, çatışma sonucunda ülkede 9 kişinin yaralandığını açıklarken, Kırgızistan, 1 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.