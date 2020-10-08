Kırgızistan lideri Ceenbekov: Krizi çözmeye çalışıyoruz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkesinde siyasi krize ve sokak gösterilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ceenbekov, açıklamasında "Cumhurbaşkanı olarak, mevcut krizi çözüme kavuşturmak için mümkün olan her türlü çabayı gösteriyorum. Bu amaçla çeşitli siyasi güçlerle kişisel görüşmeler yapıyorum" dedi.

Ülkesinin, "bazı siyasi güçlerin eylemleri" yüzünden 3 gündür politik krizde olduğunu söyleyen Ceenbekov, "Sayın siyasi güç liderleri, bir cumhurbaşkanı olarak mevcut siyasi çıkmazdan çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Şimdiye kadar taraflardan hiçbirinin durumu çözmek için tek bir görüşme platformu önermediğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Görevden alma ve göreve atama süreçlerinin yasalara uygun olarak yürümesi gerektiğini kaydeden Ceenbekov, bunun için parlamentonun ilgili kararlar alması gerektiğini belirterek, "Siyasi güçlerden somut adımlar bekliyorum" diye ekledi.

Siyasi kriz

Kırgızistan'da iki gün önce genel seçim sonuçlarını protesto edenler başkent Bişkek'te hükümet binasına girmişti. Olayların ardından ülkede milletvekili seçimleri iptal edilmişti.

Muhalif partilerin liderleri, ülke yönetimi için koordinasyon konseyi kurmuş, cezaevinden çıkan muhalif lider Sadır Caparov'u başbakanlık görevine getirdiklerini ilan etmişti. Dün acil toplanan parlamento Caparov'un görevini onaylamıştı. Ancak parlamentodaki bazı muhalifler bu atamayı kabul etmediklerini açıklayarak kendi koordinasyon konseylerini kurarak kendi başbakanlarını seçme niyetinde olduklarını açıklamıştı.

Muhalifler ayrıca Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a karşı meclis soruşturmasının açılmasını ve parlamentonun feshini talep ediyor.