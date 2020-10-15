Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Şaripoviç Ceenbekov, istifasını imzaladığını duyurdu.

Ülkede parlamento seçimlerinin iptal edilmesinden sonra bu ayın başlarında kitlesel protestolar baş göstermişti.

Ceenbekov'dan gelen resmi açıklamada, "İktidara yapışmıyorum. Kan döken ve kendi vatandaşlarına ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihine geçmek istemiyorum. Bu nedenle istifa etmeye karar verdim" dedi.

Muhalefet protestoları, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimleri sonrasında başlamıştı. Protestocular, Hükümet Sarayı ve Belediye Binası'nı ele geçirmiş, ayrıca Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi binasına girmişti.

Çatışmaların ardından Kırgız Merkez Komisyonu seçim sonuçlarını iptal ederken, aralarında ülkenin başbakanı Kubatbek Baronov'un da bulunduğu çok sayıda Kırgız yetkili görevlerinden istifa etmişti.