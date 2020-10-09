Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Bişkek'te OHAL ilan etti

Hükümeti görevden alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, genel seçimler sonrası gerçekleştirilen protestolar nedeniyle başkent Bişkek’te olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov başkent Bişkek’te OHAL ilan ederek orduya sokaklara konuşlanma talimatı verdi.

Ülkede Pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin sonucu tanımayan muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş ve cezaevindeki eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i cezaevinden çıkarmıştı.

Atambayev kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi. Atambayev Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi. Atambayev, taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında toplanmak için yürüyüşe geçti.

Reuters muhabiri başkentte silah sesleri duyduğunu ve rakip gruplardan göstericilerin birbirlerine taş ve şişe attıklarını duyurdu.

Ceenbekov’un ofisinden yapılan açıklamada bu akşam saat 20.00’den 21 Ekim sabahı saat 08.00’e kadar Bişkek’te sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Açıklamada başkentte sokağa çıkacak asker sayısı verilmedi ancak askerlere askeri araçları kullanmaları, kontrol noktaları oluşturmaları ve silahlı çatışmaları önleme talimatı verildiği kaydedildi.

Parlamentoyu ve hükümeti görevden alan Ceenbekov bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada yeni kabine kurulduğunda istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "ülkedeki krizi çözüme kavuşturmak için çeşitli siyasi güçlerle şahsen görüştüğünü" söylemişti.