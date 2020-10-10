Kırgız Parlamentosu, Sadır Japarov liderliğindeki yeni kabineyi onayladı

Kırgız Parlamentosu Sadır Japarov tarafından önerilen kabineyi onaylarken, Parlamento Sözcüsü Yardımcısı milletvekillerinin başbakanlık için başka bir aday düşünmeyeceğini söyledi.

Japarov'un adaylığı, programı ve kabinesi Kırgız milletvekilleri tarafından oybirliğiyle desteklendi.

Parlamento oturumunun ardından yeni Başbakan, Kırgız Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa edebileceğini gazetecilere açıkladı.

Japarov, "Devlet Başkanı, yeni Kabine onaylandıktan ve ilgili tüm prosedürler tamamlandıktan sonra iki veya üç gün içinde istifa edeceğini söyledi" dedi.

Rusya'yla ortaklık devam edecek

Yeni Başbakan, Moskova'nın Bişkek'in ana stratejik ortağı olarak kalacağını söyleyerek dış politika konularına da değindi.

Japarov düzenlediği basın toplantısında, "[Rusya'yla] Jeopolitik konular de dahil olmak üzere pek çok ortak yönümüz var" dedi.

Kabine değişikliği, Orta Asya ülkesinde neredeyse bir haftadır süren siyasi kargaşanın ortasında geldi. Gerginlikler, ülkenin muhalefetinin meclis oylamasının sonuçlarını kabul etmeyi reddetmesi sonrasında patlak verdi. Kırgızistan'daki karışıklık bir kişinin ölümüne ve binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bu haftanın başında, 6 Ekim günü Japarov, Cuma günü kabine ile resmen görevden alınan Kubatbek Boronov'un yerine yeni Başbakan olarak aday gösterildi. Yine de, Japarov'un adaylığı bazı muhalefet partileri tarafından reddedildi.

Yeni başbakan günün erken saatlerinde bakanlık pozisyonları için yaptığı seçimin nihai olduğunu ve ülkedeki daha fazla gelişmenin sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi.