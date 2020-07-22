Kirazlıyayla’da gözaltına alınan 12 kadın serbest bırakıldı

Kirazlıyayla’da köylerinin yolundan maden sahasına malzeme taşınmasına izin vermedikleri için gözaltına alınan 12 kadın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde Meyra Madencilik şirketi tarafından yapımı devam eden Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için köy yolunda sevkıyat yapılmasına karşı çıkan ve yolu keserek sevkıyatı engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kadın Yenişehir Karakolu’nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'Onlar yolu kapatınca suç olmuyor da biz kapatınca mı oluyor?'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre serbest bırakılan kadınlar, karakolda kendilerine neden kamyonların önünü kestikleri sorularak, suç işlediklerinin söylendiğini aktardı. Bu sorulara karşı kadınlar, “Onlar bizim yolu kapatınca suç olmuyor da, biz kapatınca mı suç oluyor” diyerek suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Kirazlıyayla’da süren maden projesinin çalışmaları hızlandırılırken, şirket 2 gündür köy yolunu kullanarak, askerler eşliğinde projenin yapıldığı alana yoğun malzeme sevkıyatı yapıyor.

Bunun üzerine köyün ileri yaştaki kadınları, malzeme taşıyan kamyonların önünü kesti. Yaşları 50 ile 70 arası değişen yaşlı kadınların köy yolunu keserek, kamyonların gitmesine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Kadınlar askerlere ve malzemeyi taşıyan şirket çalışanlarına “Biz nasıl sizin maden sahanıza giremiyorsak. Siz de bizim köyün yolunu kullanarak malzeme taşımayacaksınız. Buna izin vermeyiz” dedi. Kadınların geri adım atmadığı yol kesme eyleminde 12 kişi gözaltına alınarak, Yenişehir Karakolu’na götürüldü.

Köyün yollarını otoparka çevirmiş

Öte yandan Yenişehir Çevre Platformu'ndan yapılan açıklama ise "3450 dönüm alan yetmemiş madenciye... Köyün yollarını otoparka çevirmiş, demirlerini belediyeye ait parsele koymuş. Hem göletin yolunu hem Barcın yolunu kapatmış. Ama baskı gören köylü Madenciyi değil #KöylüyüKoru" denildi.

Platformun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlarımız sınır tanımayan, köyü kendi malı gibi kullanan, toza bulayan firmaya "DUR "diyor ama para babaları için iş yürüsün yeter. Beton firması köylüleri şikayet ediyor. Köylüye yollar yasak! Mikserler beton saçabilir 5 bin tl öder geçer. Kadınlar ifade verir" denildi.