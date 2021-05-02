Kim Yo Jong: Güney'i ciddi şekilde uyardık

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, Güney Kore'yi, Koreli sığınmacıların Pyongyang karşıtı propaganda broşürlerini yaymalarını engelleme konusundaki eylemsizliğinin sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) resmi ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kim "Güneyde insan artığının yaptığı manevraları devletimize karşı ciddi bir provokasyon olarak görüyoruz ve bunlara karşılık gelen bir eylemi gündeme alacağız" dedi.

Mesaj, "Özgür Kuzey Kore için Savaşçılar" adlı bir grubun, Güney Kore sınırından broşür gönderme yasağı olmasına rağmen, 500 kitapçık ve 5.000 1 dolarlık banknot içeren yaklaşık 10 balon üzerinde 500 bin broşür atması üzerine yayınlandı.

Kim, "Güney Koreli yetkilileri, Kuzey-Güney ilişkileri için insan artığının vahşi hareketlerine sessizce onay vermelerinin neden olacağı sonuçlar konusunda ciddi şekilde uyardık" diye ekledi.

Güney Kore bir süredir söz konusu provakasyonlara göz yumarken KDHC'nin tepkileri üzerine gerilimi yatıştırmak için broşür yasağı getirildi. Güney Kore'nin Birleştirme Bakanlığı, Güney'deki insanları sınır bölgelerinde ikamet eden vatandaşların güvenliğini ve hayatlarını korumak için broşür karşıtı yasağı uygulamaya çağırdı, ancak bu konuda devletin herhangi bir fiili eylemi söz konusu olmadı.