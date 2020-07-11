Kim Yo Jong: ABD'yle yeniden müzakere mümkün değil ama sürprizler mümkün

Kore İşçi Partisi Birinci Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, ABD ile yapılan bir başka zirvenin bu noktada Washington için yararlı olacağından bu yıl Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki başka bir zirvenin gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Kim, ülkesinin ABD'yi tehdit etme niyetinin olmadığını söyledi ve "Bize dokunmadıkları ve bize zarar vermedikleri sürece her şey olduğu gibi devam edecek" ifadesini kullandı.

Kim kişisel görüşünde, lider Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu yıl başka bir zirvenin olması pek mümkün olmadığını, "süprizlerin mümkün" olduğunu söyledi.

Kim Yo Jong, görüşmelere yönelik tutumları hakkında “nükleer silahlardan arınmanın mümkün olmadığı anlamına gelmediğini açıkça belirtmek isteriz,” dedi.

Kim, Trump'ın ve yardımcılarının Kore'ye dair çelişen mesajlarının “kasıtlı bir plan mı yoksa Başkan'ın gevşek iktidarının bir sonucu mu olduğunun” belirsiz olduğunu söyledi.

KCNA'nın haberine göre Kim Yo Jong açıklamasında şöyle dedi:

"Bence ABD, ne kadar fena bir şekilde isteselerde (...) bu yılki zirve görüşmelerinin teklifini kabul etmemeliyiz. İlk olarak, zirve görüşmeleri, sadece ABD için ihtiyaç duyulan bir şey ve bizim için kârsız olacak. İkincisi, yeni bir meydan okuma cesaretine bile sahip olmayan ABD'yle otursak bile, tekrar zaman kaybetmeye devam edeceğiz ve bu sadece üst taraf arasında sürdürülen özel ilişkileri bozma riski taşıyacaktır. Üçüncüsü, kabul edilmemelidir çünkü bir insan pisliği olan Bolton tarafından önceden olacağı söylenmiştir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kore ile müzakerelere devam etme konusunda "çok umutlu" olduğunu ve ülkelerin liderleri arasında başka bir zirve olasılığını açık bırakıldığını söylemişti.

Kim Yo Jong, "Asla nükleer silahlardan arındırmayacağımızı söylemiyoruz, ama şimdi yapamayacağımızı açıkça belirtiyoruz" dedi.

ABD'nin görüşmelerle sadece zaman kazanmak istediğini belirten Kim, "kapıyı diyaloga açık tutuyor ve bizi sakinleştirmek istiyor" dedi.

Kim Jong Un ve Trump üç kez bir araya geldiler, ancak ABD, Kore üzerindeki yaptırımları konusunda uzlaşmaya yanaşmadı.