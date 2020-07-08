Kim ll Sung 26 yıl önce bugün yaşamını yitirdi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) kurucusu Kim ll Sung, 26 yıl önce bugün yaşama veda etti.

Politik mücadeleye gençlik yıllarında giren Kim Il Sung, kendisi 33 yaşındayken Kore Komünist Partisi Merkez Organizasyon Komitesi’ni kurdu ve partinin kuruluşunu açıkladı.

Kim Il Sung, 8 Şubat 1946’da Kore Geçici Halk Komitesi’ni açıkladı, başkan seçildi ve İki Politik Nokta Programı’nı yayınladı.

Kore Komünist Partisi (Kuzey) ve Yeni Demokrat Parti’nin (Güney) birleşmesiyle 1946 Ağustos’unda Kore İşçi Partisi’nin kuruluşu da Kim İl Sung liderliğinde gerçekleşti.

Kore Halk Meclisi’ni oluşturan ilk demokratik seçimlerin ardından Kore Halk Komitesi’nin başkanlığına seçildi ve sosyalizme geçiş dönemi görevini açıkladı.

9 Eylül 1948 günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu. Kim İl Sung KDHC devlet hükümetinin başbakanı oldu.

ABD emperyalizminin müttefikleriyle birlikte taraf olduğu Kore Savaşı 27 Haziran 1950'de başladı. 27 Temmuz 1953'te savaş sonuçlandığında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlık hakkını kazandı.

KDHC’nin yeni Sosyalist Anayasası'nın kabul edilmesinden sonra 1972 Aralık'ında KDHC devlet başkanı oldu.

Kim İl Sung, 8 Temmuz 1994'te yaşamını yitirdi.