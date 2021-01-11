Kim Jong-un Kore İşçi Partisi'nin Genel Sekreteri oldu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki iktidar partisi Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde Kim Jong-un'u partinin Genel Sekreterliği görevine getirdi.

2011'de Genel Sekreter olan Kim Jong-un, 2016 yılında yapılan 7. Kongre'de "Parti Liderliğine" getirilmişti ve şimdiye kadar "Başkan" sıfatını kullanıyordu. Böylece Kim, tekrar Genel Sekreter oldu.

Yani 2016'da kaldırılan Genel Sekreterlik 2021'de geri gelmiş oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kore İşçi Partisi'nin Genel Sekreteri, tüm Partiyi temsil eden ve yöneten, Partinin başıdır.

Devrimci Parti için, Parti'nin başı, tüm Partinin örgütsel niyetini ve önderliğin ve birliğin merkezini somutlaştıran devrimin en üst beynidir.

Partinin başını doğru bir şekilde seçmek, devrimci davayı ileri taşıma döneminde ve yeni gelişme döneminde daha önemli ve yaşamsal bir gereklilik haline geliyor.

Zamanın ve devrimin en sorumlu ve önemli misyonuna sahip olan Parti'nin başı, tüm Partiyi akıllıca yönetmek için önemli niteliklere ve yeteneklere sahip olmalıdır.

Mevcut Kongre, Yoldaş Kim Jong-un'un Kore İşçi Partisi'nin Genel Sekreteri olarak yüksek itibarı ile tutulmasına yönelik nazik öneriyi tamamen destekledi ve onayladı.