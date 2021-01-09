Kim Jong-un: Başkanı kim olursa olsun ABD Kore'nin en büyük düşmanı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un, başkanlık makamını kimin elinde tuttuğuna bakılmaksızın ABD'nin, kendilerinin en büyük düşmanları olduğunu söyledi.

Bu açıklama, ABD Senato baskını ve Trump'ın Twitter hesabınızdaki Başkanlık devir törenine katılmayacağını söylemesini takiben geldi. Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'daki görevini Joe Biden'a devretmesi bekleniyor.

Kore Devlet Başkanı "gelecekteki dış politik faaliyetlerin, devrimci kalkınmamızın en büyük düşmanı olan temel engel olan Amerika Birleşik Devletleri'ni bastırmaya odaklanması gerektiğinin" altını çizdi.

Kim, Kore İşçi Partisi liderlerini sürekli araştırma yapmaya ve "halkımızın güvenliği için nükleer enerjinin geliştirilmesi için amansız bir arayışa" çağırdı.

Kim, ABD'nin "ülkenin yüksek çıkarına ve haysiyetine zarar verme girişimini reddetmekte ve devrimci ilkelerden en ufak bir taviz vermemek" konusunda ısrar etti.

ABD ile nükleer gündemli görüşmeler iki yıldır yapılmadı. Şubat 2019'da Vietnam'da Trump ve Kim arasında başarısız bir zirve düzenlendi.