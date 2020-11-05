Kılıçdaroğlu'nun 'ittifakı dağıtmak için para verildi' sözlerine İnce'den yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini öne sürmüştü.

Bunun üzerine "Muharrem İnce’yi mi kast ediyorsunuz?" diye sorulmuş Kılıçdaroğlu ise "Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde geçmişte yer alıp CHP olabilir veya bir başkası. Buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber 'acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?'. Böyle bir özel çaba var. Bunun için de çabaların gösterildiğini, belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum. Paradan hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Doğrudan doğruya belli kişilerin arayıp 'uçak biletin, 5 yıldızlı otelde yerin hazır. Gel buraya oturalım, konuşalım ve bu işleri halledelim' dendiğini de gayet iyi biliyorum. Bu bilgiler hemen hemen doğrudan bize geliyor" yanıtını vermişti.

İnce'den yanıt geldi

"CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'Sadece O değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" diyen Muharrem İnce, "Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" çağrısında bulundu.