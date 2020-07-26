Kılıçdaroğlu'nun CHP PM için oluşturduğu 80 kişilik liste belli oldu

CHP’nin ''Hedef iktidar'' sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıççdaroğlu'nun listesi belli oldu.

Delegeler CHP Parti Meclisi, 8’i Kültür ve Bilim Platformu’ndan olmak üzere toplamda 60 kişi için oy kullanacak. 15 kişilik YDK için ise ayrı oy verilecek.

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi (PM) için önerdiği anahtar listesi belli oldu.

CHP’de mevcut Parti Meclisi’nde görevli olup da, Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmayan isimler şöyle:

Haluk Koç

Ali Haydar Hakverdi

Ali Şeker

Ekrem Kerem Oktay

Bülent Ecevit Tatlıdil

Erdal Aksünger

Eren Erdem

Fatma Gürer

Gaye Pamuk Ateşli

Gaye Usluer

Gökan Günaydın

Güşçin Timur

Haluk Pekşen

İlhan Cihaner

Mehmet Ali Çelebi

Meryem Gül Çiftçi

Müslüm Sarı

Sera Kadıgil Sütçüoğlu

Umut Tekin

Zeki Kılıçarslan

Kılıçdaroğlu'nun listesi ise şöyle: