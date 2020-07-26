Kılıçdaroğlu'nun CHP PM için oluşturduğu 80 kişilik liste belli oldu

CHP’nin ''Hedef iktidar'' sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıççdaroğlu'nun listesi belli oldu.
Delegeler CHP Parti Meclisi, 8’i Kültür ve Bilim Platformu’ndan olmak üzere toplamda 60 kişi için oy kullanacak. 15 kişilik YDK için ise ayrı oy verilecek.
Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi (PM) için önerdiği anahtar listesi belli oldu.
CHP’de mevcut Parti Meclisi’nde görevli olup da, Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmayan isimler şöyle:
- Haluk Koç
- Ali Haydar Hakverdi
- Ali Şeker
- Ekrem Kerem Oktay
- Bülent Ecevit Tatlıdil
- Erdal Aksünger
- Eren Erdem
- Fatma Gürer
- Gaye Pamuk Ateşli
- Gaye Usluer
- Gökan Günaydın
- Güşçin Timur
- Haluk Pekşen
- İlhan Cihaner
- Mehmet Ali Çelebi
- Meryem Gül Çiftçi
- Müslüm Sarı
- Sera Kadıgil Sütçüoğlu
- Umut Tekin
- Zeki Kılıçarslan
Kılıçdaroğlu'nun listesi ise şöyle: