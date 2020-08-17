Kılıçdaroğlu'nun avukatından Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 2 milyon liralık tazminat davasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama geldi.

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu’nun doğru söylediğini yine ispatlayacağız! Hodri Meydan!" diye yazdı.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yurtdışındaki paralarına ilişkin açıklamasının "iftira" olduğunu ileri sürerek "Bugün mahkemeye gidip müvekkil Syn Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz" demişti.

Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan söyleşisinde "Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var" demişti.