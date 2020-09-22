Kılıçdaroğlu'ndan 'Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı' diyen Bahçeli'ye: Böyle saçma bir şey olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplumun her kesiminin ciddi bir endişe içerisinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu endişeyi giderecek olan aktörler siyasetçiler, polisler değil sağlık çalışanlarıdır, olay bir sağlık sorunudur. Bütün sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz" dedi.

Kılıçdaroğlu devamında şunları kaydetti:

"Her bir sağlık çalışanları evine gitmiyor, sağlık çalışanlarının risk oranı yüzde 85. Ne olduysa birden sağlık çalışanları suçlu oldu? Çünkü sağlık çalışanları doğruları söylüyorlar. Bütün sağlık çalışanları 'Yoğun bakımlarda, hastanelerde yer kalmadı, önlem alın' dediler. Bunu kim diyecek? 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41'i hekim. Bunlar iktidarı uyarmayacak da kimler uyaracak?.

Daha önce de ifade etmiştim. İktidarın baştan bir strateji belirlemesi lazımdı. Yaptılar başlangıçta. Bu kararlar önemli ve gerekliydi. Ama bu kararın doğuracağı işsizlik ve yoksulluk vardı. Dükkanını kapatan kirasını nasıl ödeyecek? Nasıl diğer devletler 3-4 ay kirasını ödediyse sen de ödeyeceksin. Bu önlemlerin de alınması gerekiyordu. Bazı kararları biz de destekledik. Ama bugün geldiğimiz nokta insan hayatı değil ekonomi önemlidir deyip fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar."

'Fahrettin Koca güvenini yitirdi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, "Bir devlet yalan söyler mi? Devletler yalan söylemezler. Politikacı, memur eyvallah ama kurumsal olarak devletin verileri doğru açıklaması gerekirdi. Verileri bir siyasetçi değil kurum açıklaması gerekirdi. Sağlık Bakanı başlarda güven verdi ama sonra Sayın 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' diye başlayınca güveni yitirdi" ifadesini kullandı.

"Konuşacaksa Bilim Kurulu'ndan yetkililer konuşacak. Doğru veriler verilmiyor. Vatandaşın yüzde 59’u bilgilerin doğru olmadığını söyleyecektir. Vatandaş tabloyu görüyor" görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanları günün 24 saati çalışıyorlar. Hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor? Öyle bir noktaya geldik ki hasta kurtarmak için çabalayan, evine gidemeyen bir hekime sonunda geldik baktık ki bu hekimler suçlu Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması lazım dediler. Neden bu tablo Türkiye’nin önüne kondu bunun sorgulanması lazım. Uçak biletlerinden KDV’yi 18’den 1’e indirdik. Pandemi neresinde bunun? Sonra seyahati yasakladılar. Hangi önlemlerin alınması gerektiği uzmanlara sorulur.

Kahveler açık ama kahve oynamak yasak. Neden kahveye gitsin vatandaş. Şehirlerarası otobüsler için sanatçılar için aynı şey. Ellerinden gelse sanat dünyasını öldürecekler. Sayın Başkan sizin şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Dün bir fotoğraf vardı. Bir kadın doktor kafasındaki boneyi çıkarıyordu. Ter içinde kalmış. Siz ona teşekkür edeceğinize onu suçluyorsunuz. Sağlık çalışanları 'Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın' diyorlar. Tabi ki sayılmalı. Çünkü Kovid-19 ile mücadele ediyorlar. Bu taleplerin karşılanması lazım. Biz bir şekilde talepleri dinlemeliyiz."

Bahçeli'ye tepki: Kovid-19 ile mücadele edenler terörist oluyor değil mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır", "Türk Tabipleri Birliği koronavirüs kadar tehlikelidir, yöneticilerinden hesap sorulmalıdır" şeklindeki sözlerine tepki gösteren CHP lideri, "Kovid-19 ile mücadele edenler terörist oluyor değil mi? Böyle saçma bir şey olmaz" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayan Kılıçdaroğlu, "Gerçekler dillendirilmeli ve söylenmeli ki siyaset kurumu buna bir önlem alsın. Siyaset kurumuna yaşadıkları tabloyu sunuyorlar. Madem tek adam yönetimi var. Hekimleri, hemşireleri dinlemeli sorunlarını bilmesi lazımdı. Asıl suçlu onları dinlemeyenlerdir. Başkan ve arkadaşlar ifade ettiler sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Şanlıurfa’da bir arkadaş hayatını kaybetmişti. Buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Hepimiz bir şekilde doktora gider tedavi oluruz. Sağlıkçılara şiddet kabul edebileceğimiz bir şey değil" diye konuştu