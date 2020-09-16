Kılıçdaroğlu’ndan televizyon kampanyası çağrısı: MEB başlatmazsa CHP’li belediyeler talip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na önerilerini sıraladı.

"MEB ‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyasını başlatmalıdır” diyen Kılıçdaroğlu “MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir” diye ekledi.

Kılıçdaroğlu zorunlu örgün eğitimde devlet okullarına kayıtlı öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığını belirtti. Pandemi döneminde EBA ile uzaktan eğtim verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu “Televizyonu olmayan öğrenci nasıl eğitim alacak” diye sordu.

'İSMEK ve BELMEK binalarını MEB'e tahsis etmeye hazır'

Pandemi koşullarına uygun eğitim için en az 57 bin 340 yeni dersliğe ve 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, MEB'e gerekli kaynak sağlanarak derslik ihtiyacının giderilmesi gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu “Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP’li belediye başkanları kendi bölgelerinde yapmaya taliptir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu “İSMEK ve BELMEK binalarını MEB’e tahsis etmeye hazırlar. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan 92 bin öğretmenin ataması zaman geçirilmeden süratle yapılmalıdır. MEB ‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyasını başlatmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir” dedi.

'Yardım kampanyası engellenmemek kaydıyla CHP'li belediyeler talip'

Bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyacının MEB tarafından evrensel hizmet fonundan karşılanması gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu "Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapamayacaksa, benim param yok, hazinede de para bitti, biz bunu sağlayamıyoruz diyorlarsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yılbaşındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve ayrıca açacakları yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla bu sorunu gidermeye taliptirler" diye konuştu.

'Belli dersler tüm TV kanallarında eş zamanlı verilmeli'

Ayrıca EBA üzerinden uzaktan eğitimin sadece TRT ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu "Belli dersler tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmelidir. Böylece çocuğun uzaktan eğitim almasının önündeki bazı engeller kaldırılmış olacaktır" dedi.