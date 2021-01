Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Bir paralık dava açacağım, değeri bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde cumhurbaşkanı açıklamasına ilişkin konuştu.

CHP Parti Meclisi toplantısı açılışında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yahu siz gerçekleri görmüyor musunuz? Milyonların açlığını, sefaletini görmüyor musunuz? Her yaştan, her eğitim düzeyinden on binlerce işsiz var.

Hangi Ak Parti Milletvekili çıkıp da TBMM'de esnafın sorunlarını anlattı? Ak Parti’ye, MHP'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; gün beraber düşünme, dertleri birlikte çözme günüdür. Çöpten yiyecek toplayan kadın bizim vatandaşımız, bizim kardeşimiz.

Sen CHP İstanbul İl Başkanı ile uğraşacağına işsizlik sorunuyla uğraşsana.

Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Meclis Başkanından tutun herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturbilir miyiz. Milleti açlığa mahkum eden sensin o yüzden ben 1 paralık tazminat davası açacağım. Değeri bu çünkü.

Ak Parti'ye ve MHP'ye oy verenlerin beni dinlemesini istiyorum. Türkiye'yi yüceltmek için çalışmadığı için "sözde" diyorum. Yemin metninde Türkiye'nin şan ve şerefini koruması gerektiği yazıyor. Süleyman Şah toprağından kaçıran kişi sensin, şan ve şeref böyle mi korunur?

Trump mektup yazıyor, "aptal olma" diyor, bunu kime diyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor. Ben itiraz ediyorum, beyefendiden çıt çıkmıyor. Ak Parti'ye oy veren, MHP'ye oy verenlere sesleniyorum, ben buna "sözde" demeyeyim de ne diyeyim.

Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı alamazsın dedi, bir telefon geldi, papazı bıraktı.