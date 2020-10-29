Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis Binası'na gitti, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir" diyen Kılıçdaroğlu, sonrasında seçim çağrısı yaparak, "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede 1921 Anayasa'sında yazıldığı gibi hakimiyet milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini, beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor" dedi.