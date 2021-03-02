Kılıçdaroğlu'ndan Sağlık Bakanı'na: Aşı anlaşması elimde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplatısın'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz, birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. Birileri gibi İstanbul'da arsa varsa bana sormadan satmayın demiyoruz. Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. 19 yıl geçmiş hâlâ insan haklarını düşünüyorlar. Yeniden toplantı yapacağınıza Birleşmiş Milletler'e bakın, Peygamberimizin Veda hutbesine bakın görürsünüz insan haklarını.

-Şubat ayında Aksaray'da kanaat önderleri ile görüştüm. Kırsalda küçük bir köyümüz varsa orda da bir kanaat önderi vardır. Onlarla bir araya gelip varsa sıkıntımız dinlemek görevimizdir. Niğde-Ulukışla-Aksaray demir yolundan şikayet ettiler. Kanal İstanbul ile uğraşacağına yapsana bu demir yolunu. Yıllar yılı söz verdin neden yapmıyorsun? Herkese para var da Aksaray'a neden yok? Ben onlara söz verdim, CHP iktidarında Aksaray'da ürettiğiniz ürünleri demiryolu ile Mersin'e taşıyacaksınız asla para ödemeyeceksiniz. İstanbul'da olan rant Anadolu'da olmadığı için Anadolu'yu gözden çıkarttılar. Aksaraylılara da sitemim var. Artık yönünüzü haktan ve halktan yana çevirin yani bize çevirin. Sandık gelecek, seni bu hale düşüren iktidara oy vermeyeceksin.

-Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocukları kobay olarak kullanan iktidara ders verme zamanı gelmiştir. Önümüzdeki seçimlerde çocuklarınız için bu iktidara ders verin.

'DMO ile Sinovac'ın yaptığı anlaşma elimde'

-Çin'den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan aşı 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi? Bu kesinlikle doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac ile yaptık. Aracı olan firmanın adını açıkladım. Koca'dan yanıtı şunun için istedim: Size aracı yok diyen kişiyi iyi tanıyın. Doğru bilgi vermiyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşin veriyor. Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor. Aldatıyor. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Sinovac'ın yaptığı anlaşma benim elimde var, arzu edersen sana gönderebilirim. Keymen İlaç, DMO’nun istediği teminatı vermiyor, veremiyor. Bunu da Sinovac da teyit ediyor. Sayın Bakan’ın bundan haberi vardır herhalde. DMO, Hazine ve Maliye Bakanı’na bağlı, onun açıklaması lazımdı. Sağlık Bakanı’nın sırtına yıkıyorlar. 1 milyon doz aşı CHP iktidarında gelseydi 1 milyon doz aşıyı Filistin'e gönderilirdi.

-Merkez Bankası yaptığı döviz satışlarını duyurur, 128 milyar dolarla ilgili duyuru yok. Bu satış hangi yöntemle ve hangi tarihlerde yapıldı? Hangi kurdan, ne kadar döviz satıldı? Alıcıları kimler, işlemin altında kimin imzası var? 128 milyar dolar… Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Erdoğan, 128 milyar doları kime sattın?

-TÜİK 'Türkiye 1,8 büyüdü' demiş. Çifçilere, esnafa, işsize soruyorum ekonomik büyüme yok. Saray ve beslemelerinin tamamı büyüdü. Yeri geldiğinde her ay 5 ayrı yerden maaş alanlar büyüdü. 5’li çete büyüdü. Sen ve damadın el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin! Bahçeli'ye sesleniyorum. Milliyetçilik bu mu? Vatanseverlik bu mu?

-Milletvekili her türlü eleştiriyi yapmalı. İktidar bundan rahatsız olur. 'Eleştiri yapıyorsun, ben de seni hapse atacağım' demek olmaz. (Dokunulmazlık açıklaması) Milletvekili her türlü eleştiriyi yapmalı. İktidar bundan rahatsız olur. 'Eleştiri yapıyorsun, ben de seni hapse atacağım' demek olmaz. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında bir güvencesi yoktur."