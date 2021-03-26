Kılıçdaroğlu'ndan 'sağcılık' yanıtı: 21. yüzyılda sağ sol kavramları yok...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin "sağa kaydığı" yönünde eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir, sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz, birileri de otoriter meseleleri" dedi.

450 milyon dolar açıklaması

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı görevden alınmadan önce bu bilgiye sahip isimlerin milyonlarca dolar satın aldığı iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Şimdi, en büyük voleyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Yani bu işin zarar göreni sizsiniz, benim, emeklidir, esnaftır, köylüdür toplumun her kesimi zarar görüyor. Ama bir avuç insan bundan kar ediyor.Bu manipülasyondur. Naci Ağbal görevden alındı, 450 milyon dolar el değiştirdi. Birileri dolar aldı ucuzdan, artınca sattı.

128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor, dolar satacağım diyor. 128 milyar doları kime sattı, yayınlamıyorlar.

Niye yayınlamıyorlar? Birilerine kaynak aktarılıyor. Cuma günü bir günde 450 milyon doları kim aldı?

128 milyar dolar milletin hazinesindeyse, göstersinler Merkez Bankası'ndan... Kime verdin sen bu 128 milyar doları? Kime sattın bu parayı?"

HDP ile ittifak yanıtı

HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Meclis Genel Kurulu'nda yeri geldiğinde gerekli açıklamayı yaparım. Onlar istiyor ki, biz muhalefet birbirimize girelim ittifakı bozalım. HDP ittifakta yok, dört partiyiz biz; Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP.

Kapatma davası açıklaması

Siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz. Zorla partiyi kapatmak istiyorlar. Niye zorla yapıyorsunuz bunu? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye yapıyorsunuz bunu. Bahçeli teslim almış bunları.