Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Herhalde hesabını Bahçeli'nin sorması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Çamlıyayla'da dağıtılmak istenen Nutuk'un İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "kötü örnek olacağı" gerekçesiyle yasaklanmasıyla ilgili "Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları, herhalde bunun hesabını sayın Bahçeli'nin sorması lazım" dedi.

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törene katılan Kılıçdaroğlu konuyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

'Ülkü Ocakları'nın çocuklarının gözlerinden öpüyorum'

"Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal'in TBMM'de okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, bundan sonraki kuşaklarında okuyup ibret alacağı bir kitabı hangi gerekçe ile yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler. Öyle anlaşılıyor. Yahu bu ülke bağımsızlık savaşı, bağımsızlık mücadelesi verdi. Nutuk da Samsun'a çıkışla başlıyor zaten. Olaylar bütün ayrıntıları ile anlatılıyor. Çocuklarımız kendi ülkelerinin bağımsızlığını nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecek. Nutuk’u hangi akılla hangi mantıkla yasaklarlar? Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları, herhalde bunun hesabını sayın Bahçeli'nin sorması lazım. O Nutuk’u dağıtan Ülkü Ocakları'nın çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar, dağıtmaya başlamışlar, dağıtmaya başlayın, dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim. Sayın Bahçeli ne yapacak onu merak ediyorum."

Ruhsar Pekcan açıklaması: 'Güzel ama yeterli değil'

Kılıçdaroğlu, Ruhsar Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan alındığını kabul etmesinin ardından görevden alınmasıyla ilgili olarak ise "Güzel, ama yeterli değil" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre CHP lideri "Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa, biliyoruz hangi gerekçe ile ayrıldığını, alındığını, istifa ettiğini ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım" diye konuştu.